Pâques chez Chapon

Dernière ligne droite avant Pâques, direction la Chocolaterie Chapon. Premier bean to bar à Paris, la Chocolaterie Chapon s’impose comme l’un des rares chocolatiers qui torréfient eux-mêmes leurs fèves de cacao. Installée à Chelles (77) depuis plus de 30 ans, la fabrique à chocolat ne fait aucun compromis sur la sélection et le sourcing des cacaos utilisés pour offrir à tous les gourmets des créations originales, authentiques et sans artifices.

Pour les petits et les plus grands ( il n’y a pas de raison! ), des sachets de friture chocolat au lait et noir d’Equateur et du Cameroun décorés d’un animal totémique des régions de plantation du cacao, l’éléphant, la girafe, l’hippopotame, le léopard, le zèbre, le tigre.

Les animaux masqués de la Chocolaterie Chapon. Habillés de leur masques, six sculptures accompagnent les enfants dans la découverte des nuances et des terres d’origine du cacao. Tous sont composés de chocolat au lait 44% de cacao des terres d’Equateur, quant aux masques, ils sont réalisés à partir de chocolat ivoire, les couleurs utilisées sont d’origine naturelle.

Des pièces créatives de 1,2 kilo, avec des petits oeufs fourrés au praliné à l’ancienne, noisette et amande, auront fière allure sur les tables de Pâques.

Toutes ces gourmandises sont disponibles dans les 7 boutiques Chapon, dont 3 à Paris, à retrouver sur www. chocolat-chapon.com