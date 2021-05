Le restaurant Gwaien à Nantes

« Après quelques semaines de pause familiale, c’est le retour de la vente à emporter pour Gwaien ! Les récentes annonces prévoient une réouverture des terrasses pour commencer le 19 mai. Etant évidemment tributaire de la météo et de l’évolution des décisions gouvernementales, nous reviendrons vers vous afin de voir comment nous pouvons nous organiser pour vous recevoir dans les meilleures conditions. La date du 09 juin est avancée pour un accueil possible en intérieur, on croise les doigts très fort pour que cela soit possible en fonction de l’évolution de la situation sanitaire. Vous le savez, nous avons toujours tout mis en place pour vous recevoir dans les meilleures conditions sanitaires pour le confort et la sécurité de tous ! Nous avons vraiment hâte de vous retrouver parmi nous !

En attendant, vous trouverez ci-joint les menus pour la semaine

prochaine avec, en nouveauté, des plateaux de fruits de mer à emporter

Toujours le même esprit, des produits frais de saison de nos producteurs

locaux et toujours la même qualité de service !



Les réservations sont ouvertes. Merci pour votre soutien dans cette

période compliquée pour la profession ! A bientôt !L’équipe Gwaien. »