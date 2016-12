Le restaurant Dublin’s est sur restaurants-angers.com

Le Dublin’s cache bien son jeu. Au premier étage du pub un restaurant prend ses aises, entre poutres, vieilles pierres, bois et cheminée. Aux fourneaux, Kevin Vannel, seul en cuisine, au service le midi, Yann Minson, le patron du lieu. La carte est faite en binôme, axée sur le mélange des cultures et la qualité des produits. Le chef donne sa définition, »une cuisine semi-gastro mais très décontractée ». Kevin Vannel « adore aussi la pâtisserie » et va le démontrer de façon remarquable.

http://restaurants-angers.com/restaurants/le-dublins/