Pour passer l’hiver, on fricote avec un pêchu chou farci concocté par le chef de l’hôtel Molitor Paris, Grégory Gbiorczyk, qui a obtenu cet automne le premier prix de championnat de France de chou farci 2023. Il y a présenté sa version originale, foie gras et ris de veau, escortés d’une enjoleuse double sauce bordelaise et raifort et d’une mousseline de pomme de terre. C’est proposé tous les jours à la brasserie Molitor. Avis aux amateurs!

crédits photos Géraldine Martens