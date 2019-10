La nouvelle boutique Lenôtre à Paris

Icone de la gastronomie française depuis 1957, la Maison Lenôtre, après trois mois de travaux, rouvre à la Bastille, à Paris.

La boutique Lenôtre se transforme dans la dynamique de la nouvelle place de la Bastille et à l’image de la Maison Lenôtre d’aujourd’hui. Le point de vente, pensé sans vitrine et tout en transparence sur la rue, invite des clients à un moment unique, convivial et gourmand. Le savoir-faire Lenôtre est révélé dans une nouvelle atmosphère pour répondre à toutes les envies du petit-déjeuner, au déjeuner rapide en passant par la pause gourmande ou l’apéritif…

L’offre s’anime, de la déclinaison de chouquettes sucrées et salées qui sortent du four de bon matin aux grands classiques de la gastronomie française comme le pâté en croûte. Les plats et desserts signature se dégustent midi et soir. Les visiteurs ont tout le loisir d’échanger avec les chefs ou de s’installer en boutique pour une pause gourmande.

10 rue Saint-Antoine. 75012 Paris. Tel. 01 53 01 91 91