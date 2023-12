La bûche d’Olivier Pothin, boulanger pâtissier, Angers

Gâteau emblématique des fêtes de Noêl, à partager entre petits et grands, la bûche, comme chaque année, est à l’honneur chez les pâtissiers. Chez Olivier Pothin, elle se décline en biscuit moelleux amandes avec un croustillant praliné noisette, une mousse chocolat noir, un crémeux praliné à l’ancienne et sur le dessus une crème montée praliné. Elle se déguste aussi en Montblanc revisitée, confit de cassis, crème de marrons, biscuit financier ou en mousse nougat confit d’abricot, biscuit pistache, dessus crème montée pistache. Une collection de bonbons chocolat attend les gourmands. Coté pain, une gamme de tourtes se met en scène, la tourte de meule, farine bio écrasée à la meule de pierre et levain bio s’accordant avec salé et sucré, la « tourte aux alouettes » à la farine de campagne bio, la tourte de seigle pour escorter les huîtres. Le petit épeautre doré, nouveauté de l’année 2022, très faible en gluten, a trouvé son public. Pour découvrir toutes les gourmandises de la boutique, une seule adresse…

Boulangerie Olivier Pothin. 19, rue Saumuroise. 49000 Angers. Tel. 02 41 66 35 07.

Texte et photos Luc Sellier / Gastronomica