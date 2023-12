La bûche de la Maison Barthelaix, Angers

Pour Noël, Angelina et Jean-Christophe Barthelaix voient jaune cette année avec la bûche Citrus, biscuit pain de Gènes, croustillant passion, crémeux agrumes, soufflé citron et mascarpone. Mais pas que car on a aussi le droit de déguster la Camada, biscuit joconde, croustillant feuilleté chocolat, sabayon chocolat noir origine Caraïbes, sabayon chocolat lait origine Madagascar ou l’addictive bûche soufflé Cointreau avec écorces d’oranges confites au Cointreau, crème légère flambée vanille. Les bûches glacées ont aussi leurs amateurs, nougat glacé ou profiterolles, les papilles balancent. Le chocolat revendique aussi sa place, en ganaches, en pralinés…En compagnon de tablée, le pain est l’indispensable. Tourte de seigle, pain de meule, aux figues, pour le foie gras et les fruits de mer, pain aux noix ou aux céréales, pour les fromages par exemple ou juste pour beurrer…En attendant les fêtes, pour les petites faims, on peut se sustenter à la Pause Madeleine, à quelques mètres de la maison mère.

Jean-Christophe Barthelaix

Maison Barthelaix. 3 rue Saumuroise. 49000 Angers. Tel. 02 41 66 79 36

Texte et photos Luc Sellier / Gastronomica