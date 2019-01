Gordon Ramsay et Masterchef USA sur My Cuisine

Gordon Ramsay et MasterChef USA en exclusivité sur My Cuisine à partir du 4 février 2019.

MasterChef reste l’une des compétitions de cuisine télévisées amateurs les plus plébiscitées avec plus de 7 millions de téléspectateurs outre-atlantique. Dans cette saison inédite, une centaine de passionnés de gastronomie venus des 4 coins de Etats-Unis vont tenter d’impressionner un jury composé du chef médiatique et multi-étoilé britannique Gordon Ramsay et et de la cheffe et auteur américaine Christina Tosi. Les concurrents s’affronteront pendant une vingtaine d’épisodes lors d’épreuves originales et mettant les nerfs à rude épreuve.

Après Jamie Oliver, c’est au tour de Gordon Ramsay de faire le show, et on peut lui faire confiance, sur la chaîne 100% cooking et divertissement. My Cuisine propose donc la plus célèbre émission de compétition culinaire, drivé par un jury exigeant et pointilleux. Toujours dans le haut du panier en Amérique, MasterChef USA arrive sur My Cuisine durant 4 saisons.

MasterChef USA saison 7, 19 épisodes inédits de 42 mn. A partir du 4 février à 20h45, et en multidiffusion.