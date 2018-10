Le chocolatier Coutant à Nantes

Le chocolat c’est toute l’année et on n’est pas obligé d’attendre Noël pour en déguster. A Nantes, le chocolatier Coutant, maison fondée il y a 43 années, séduit les vrais amateurs. Depuis 6 ans, Laurent et Véronique Carrétero perpétuent le savoir-faire de la maison. Laurent Carrétero a travaillé depuis 1984 avec le fondateur. Autant dire que notre homme connait la musique et sait faire craquer les palais les plus exigeants. Comme avec ces tablettes « pure origine » avec des chocolats venant du commerce équitable, Pérou, Costa-Rica, Vietnam…On vote aussi pour un des best-seller de la maison, le Florentin, pastille de chocolat, dessus miel, crème, beurre, amandes effilées, oranges confites, bigarreaux rouges et verts. Sans oublier « l’huître », ganache à l’eau de vie de Muscadet ou le « Guérandais », praliné à la fleur de sel. Macarons, rochers, nougats..la maison recèle bien d’autres diaboliques gourmandises!

Chocolaterie Coutant. 5, rue Copernic. 44000 Nantes. Tel 02 40 73 04 52.

www.chocolaterie-coutant.fr