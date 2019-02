Le chef Daniel Boulud et Celebrity Cruises

La compagnie de croisières Celebrity Cruises (13 navires) élargit son offre de vacances en mer en s’associant avec deux grands noms de la culture américaine et new-yorkaise: le chef français Daniel Boulud, new-yorkais depuis maintenant plusieurs décennies et qui s’occupe de plusieurs établissements à travers le monde dont le Daniel à New-york (2 étoiles) et l’une des meilleures compagnies de danse au monde, le très réputé American Ballet Theatre, basé à New-York.

Daniel Boulud rejoint les forces culinaires de Celebrity Cruises et s’allie au chef et guide associé de la marque Cornelius Gallagher. En tant que Global Culinary Brand Ambassador, le chef Daniel Boulud concevra des créations culinaires pour Luminae, le restaurant exclusif de la marque réservée aux passagers des suites. Celebrity présente également Chef’s Table de Daniel Boulud, une expérience gastronomique à cinq plats et des apparitions de chefs invités à bord. La marque et le chef proposeront également un programme de masterclasses ou les chefs les plus talentueux pourront perfectionner leurs savoir-faire en apprenant auprès des meilleurs, dans les cuisines Celebrity et du chef Daniel Boulud.

Plus de renseignements sur www.celebritycruises.fr