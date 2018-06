Le café Pierre Hermé au Beaupassage à Paris

Pierre Hermé ouvre son café parisien dans la nouvelle adresse dédiée au beau, au bon et au bien-être: Beaupassage.

A ciel ouvert, en plein coeur du 7e arrondissement de Paris, s’ouvre Beaupassage, un lieu tourné vers l’artisanat de bouche et la création artistique. Pour son café, Pierre Hermé a fait appel à Laura Gonzalez qui a imaginé un univers frais, lumineux et poétique, faisant écho aux créations de la Maison Pierre Hermé Paris. L’ambiance très parisienne met en lumière le savoir-faire artisanal français avec bibliothèques en bois couleur miel et tissus veloutés conçus par Le Manach. Les belles matières côtoient avec délicatesse une fresque en plâtre, unique en son genre, symbolique de la pâtisserie. Formes et couleurs évoquent les créations mythiques de la maison, cakes généreux ou Ispahan parfumé. L’art de la table a également été choisi pour mettre en majesté chacune des dégustations: les plats salés sont servis dans des assiettes Jars alors qu’une vaisselle blanche Bernardaud marquée au sceau Pierre Hermé se fait le socle des créations sucrées. Le Salon Gourmand propose une carte pour tous les moments de la journée, du petit déjeuner à l’apéritif du soir.

Rendez-vous à partir du 25 août.