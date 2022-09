Les Tables de Nantes 2022/2023

Le guide des Tables de Nantes 2022/2023 a été lancé hier soir. 116 pages de bonnes adresses, 174 tables sélectionnées dont 55 nouveautés (restos + vfbf « Vit’fait bien fait ») et 3 coups de pouce.

Meraki avec Maxime Bocquier et Clément Richard, Gastronomica avait fait un article dans le no 43 de l’été 2021. Les deux complices « déclinent un dialogue entre textures et saveurs, à la technique assumée, en sensations iconoclastes: expérience sensorielle garantie… » (Gastronomica no 43).

Meraki 2 rue Menou (place Viarme). 44000 Nantes. Tel. 02 40 74 57 10.

Ici avec Xavier Rambaud, Gastronomica avait fait un article dans le no 38 hiver 2018. « Xavier Rambaud sort une cuisine aux assiettes exploratrices et voyageuses, ouverte au dialogue… « . (Gastronomica no 38).

Restaurant Ici. 1 rue Léon Blum. 44000 Nantes. Tel. 02 40 48 62 27.

Sain, avec Samuel et Josselin Huitric. « Sain, c’est l’épicerie-cave à vins-resto reliant la terre à l’assiette des frangins Huitric. Josselin, chef au beau CV, fricote de géniales assiettes, précisément assaisonnées et formidablement savoureuses… » (Guide des Tables de Nantes).

Sain. 93 rue Maréchal Joffre. 44000 Nantes. Tel. 02 40 72 82 48.