L’é-Paulée Nantaise, le 9 novembre 2023

L’Uchronie et Fred Laillier

Art’n’Blum et le Domaine de la Grenaudière

Le 9 novembre, c’est l’é-Paulée Nantaise, 6e édition. Créée en 2017 pour aider les vignerons nantais après un gel catastrophique et montrer la solidarité entre les chefs et eux, l’évènenement s’est pérenniser. Aujourd’hui 44 chefs et 44 vignerons de Nantes et du vignoble nantais, travaillant main dans la main, s’unissent pour une soirée unique dédiée au partage, à la convivialité et à la découverte de la gastronomie et des vins du vignoble nantais. Entre autres, sur les photos de Christophe Bornet, les Cadets et Mickaël Salmon, l’Uchronie et Fred Laillier, Art’n’Blum et le Domaine de la Grenaudière, Omija et Jean-Gabriel Tridon des Hautes Noëlles, Pickles et Marc Pesnot, Ici et Eric Chevalier. Citons aussi l’Ourse, la Villa St Germain, les Chants d’Avril, Lamaccotte, Bairoz, Gwaien, Imagine…des restaurants où Gastronomica a fait des reportages.

Omija et Jean-Gabriel Tridon des Hautes Noëlles

Pickles et Marc Pesnot