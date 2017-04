Le Beefbar, Monaco

S’il y a un paradis pour les amateurs de viande, possible qu’il se trouve à Monaco, plus précisément sur le port de Fontvieille. Depuis 2005, le Beefbar met sur la table les meilleures viandes de la planète avec en guest star le fameux boeuf de Kobe. Dans un décor contemporain aux grandes baies avec vues sur le Rocher et la Méditerranée, place aux agapes carnivores. C’est Thierry Paludetto, le chef exécutif, qui nous accueille.

L’homme, au cv en béton, sept ans sous-chef d’Alain Senderens époque Lucas Carton, passé par la Pinède de St-Tropez, la Réserve de Beaulieu, Jacques Chibois et Robuchon Paris et Monaco, exerce ses talents depuis maintenant 12 années au Beefbar et pour d’autres lieux du groupe Giraudi, créateur de l’enseigne. On rentre dans le vif du sujet avec un foudroyant tartare de filet de veau de lait à la praline, en bouchées détonantes, la praline comme soufflée dans la viande.

Entre un carpaccio de filet de boeuf Black Angus américain, avec parmesan, et une cecina espagnole, fumée comme il faut, la fourchette ne faiblit pas, entre fondant et fraicheur. Entre une entrecôte Black Angus américaine et un filet de boeuf Angus d’Argentine, découpés devant nous par le directeur du lieu, Romano De Lisio, c’est l’excellence en stéréo, la viande dans sa simple expression mais magistrale de tenue, de textures et de saveurs, la tendreté érigée en marque de fabrique, dans un registre viandard qui prend tout à coup de l’élégance pure sans jamais perdre en gourmandise. Ajoutez à cela un gang de purées plus caressantes les unes que les autres, purée nature, purée au jus de viande et sel de Guérande, addictive, purée au piment vert, diabolique, purée aux truffes, sublissime, le service attentionné et un rayon de soleil sur la Méditerranée, et vous voila rassasié (quand même) et serein.

Ce que l’on déguste

Exemples :

Le raw bar.

Tartare de filet de veau de lait à la praline.

Tartare de boeuf « comme au bistrot ».

Carpaccio de filet de boeuf Black Angus traditionnel.

Kobe créations.

Un jeu de contraste entre la simplicité des recettes de rue et la viande la plus exclusive du monde: le boeuf de Kobe.

Monaco:

4 mini Barbajuans de boeuf de Kobe et blettes.

Liban:

Shawarma au Kobe et Black Angus, pita aux céréales.

Japon:

3 gyoza de Kobe et Black Angus, poivre sichuan.

Tataki de pur Kobe new style, ail frit et sésame.

Mexique:

3 tacos de pur Kobe et sauce jalapenos.

Les viandes:

Rioplatense:

Le boeuf Angus d’Argentine.

Baby filet (200g), coeur d’entrecôte (350g), coeur de filet (300g).

Creekstone farms:

Le boeuf USA Black Angus.

Tender steack (300g), la buona tagliata (300g), côte de boeuf pour 2…

Certified Japanese Kobe Beef.

Japanese Black Wagyu.

Découpe traditionnelle (200g), the Black Kobe beef burger.

Accompagnements:

Les purées:

Nature, au jus de viande et sel de Guérande, aux zestes de citron et citron vert,

au piment doux jalapeno, smokey barbecue, à la truffe noire, au caviar….

Et aussi des tempura et des légumes.

Et des poissons, des salades, des desserts…

Et encore risotto de pistou d’herbes, calamar et tempura de moules ou

dos de turbot au champagne et écrasé de pommes de terre…

Toute la carte sur www.monaco.beefbar.com

Beefbar

42, quai Jean-Charles Rey

98000 Monaco

Tel. + 377 97 77 09 29