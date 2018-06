Gastronomica On Tour, le jeudi 21 juin 2018, à la Maison Veuve Amiot, Saumur

Il reste des places pour le Gastronomica On Tour no 16 le jeudi 21 juin 2018, à la Maison Veuve Amiot, à Saumur.

Pour fêter l’été en beauté, le magazine Gastronomica fait son 16e On Tour. On commence par un cocktail de la Maison Giffard, puis 4 chefs de talent feront voyager les papilles, du salé au sucré, des entrées aux desserts, en assiettes voltigeuses et affutées, accompagnées des vins du Domaine de la Seigneurie, un vignoble Saumurois, et des bulles de Loire de la réputée Maison Veuve Amiot. La musique live, guitariste et chanteuse, sera aussi au rendez-vous.

L’ouverture des portes se fera à 20 heures.

Le tarif pour la soirée est de 70 euros tout compris par personne. Sur réservation au 02 41 83 14 14 (Maison Veuve Amiot) ou par envoi par chèque à Gastronomica 15, rue des Mauges / Le Mesnil en Vallée . 49410 Mauges sur Loire. (pas de carte bleue sur place).

Mickaël Pihours, chef étoilé du restaurant le Gambetta, à Saumur.

Bertrand Dézé, chef du restaurant Diane de Méridor, à Montsoreau.

Jean-François Bodin, chef du restaurant l’Aubergade, 3 toques et 15/20 au Gault millau, Gennes Val de Loire.

Stéphane Rouville, chef du restaurant La Table du Château Gratien, à Saumur.