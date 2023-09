Bouillon Baron, Angers

Hier 13 septembre, déjeuner au Bouillon Baron, à Angers, créé par Jérémie Baron, ex-chef du restaurant Autour d’un Cep pendant 12 ans, qui joue ici le ticket gagnant du midi, entrée / plat / dessert à 20 euros, pour une cuisine diablement efficace et joliment gourmande. Poireaux vinaigrette et rillettes de maquereau en caressante entrée, rouget grondin, sauce beurre / citron / câpres, fondue de poireaux et crème de carottes, l’assiette déménage en douceur. Goûteuse et tendre, l’épaule de cochon confite et ses pommes de terre rôties, escortés d’un Rioja bien balancé, nous prend par les sentiments, pour la fin, barre feuilletée poire et mousse caramel cède sans résistance sous les coups de la cuillère. En attendant l’article dans Gastronomica no 48…

Photos Luc Sellier / Gastronomica