Bordeaux Fête le Vin 2023

Photo (et celle d’ouverture) Christophe Correy

A vos agendas! Bordeaux fête le vin revient du 22 au 25 juin 2023 et se vivra dès le 15 juin en Avant-Première. Face au succès rencontré par l’édition réinventée de 2022 et à l’engouement des professionnels du vin, la Fête 2023 retrouvera le nouvel esprit insufflé cette année: accessible, ouverte, responsable, engagée. Les grands marqueurs qui font l’ADN de la Fête côtoieront les nouveautés proposée en 2022. Ainsi de grands voiliers seront invités, les Avant-Premières qui ont animé parcs, lieux culturels de la métropole bordelaise, restaurants et caves à vin seront reconduites, et l’assemblage gagnant entre vins et musique sera renforcé. Dès décembre, les ventes « Early Birds » permettront d’acheter des Pass dégustation à tarif préférentiel. Bordeaux Fête le Fleuve qui avait traditionnement lieu en juin les années impaires, cède donc la place à Bordeaux Fête le Vin dans sa version annualisée.

Photo Arnaud Bruknoff