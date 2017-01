Virginie Basselot au Loti, à la Réserve de Genève.

A l’hiver 2013, Gastronomica avait fait un reportage sur Virginie Basselot et sa cuisine, au Saint-James, à Paris, juste avant l’obtention de sa première étoile (Gastronomica no 24). Aujourd’hui, auréolée du titre envié de Meilleur Ouvrier de France (MOF), obtenu en 2015, deuxième femme seulement depuis la création du concours en 1924 a mettre le col bleu-blanc-rouge, Virginie Basselot est chef exécutif de la Réserve, à Genève, et de ses quatre restaurants.

Originaire de Deauville, elle y fera son apprentissage. Puis Paris, les Ambassadeurs au Crillon avec Dominique Boucher, trois ans avec Guy Martin au Grand Véfour et neuf ans au Bristol avec Eric Fréchon, lui donne une technique sans faille(s) mais pas sans inspiration(s).

On se souvient d’une cuisine fine et élégante, d’assiettes délicieusement évidentes, dans un punch jamais démonstratif, avec des pointes de sublime, on peut le dire. On imagine donc sans peine que les convives genevois vont se régaler.

Elle dévoile ici la nouvelle carte du Loti, un des restaurants de la Réserve.

Comme ce menu déjeuner :

maquereaux au vin blanc, fine mousseline de brocoli.

Suprême de pintade au foie gras, purée butternut, châtaignes au jus.

Café « Amaretto », crème mascarpone et tuile croquante.

65 francs (les prix sont évidemment en francs suisses)

Virginie Basselot propose de découvrir sa cuisine au travers d’un menu carte blanche en 5 actes à 148 francs.

Sur la carte, quelques exemples :

En entrée, potimarron et châtaignes en ravioles, coulis de cresson, râpée de truffe blanche d’Alba.

En plat, l’emblématique dos de cabillaud cuit au plat, légumes de saison et beurre au citron mélisse.

En dessert, chocolat Jivara, mousse légère au citron et croquant praliné.

CARTES :

Menu-Dejeuner-Le-Loti

Carte-Le-Loti-Virginie-Basselot

Carte-desserts-Le-Loti

Restaurant le Loti – La Réserve Genève

301, route de Lausanne – 1293 Bellevue

Tel : + 41 22 959 59 79

www.lareserve-geneve.com