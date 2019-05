C’est à quelques pas du Bois de Boulogne et de la porte Maillot que ce situe ce bistrot chic aux couleurs sobres et distinguées. Dès l’entrée nous sommes accueillis par un long bar en zinc et bois brut fabriqué par la renommée maison locale et familiale Nectoux. Coté cuisine, le chef Kevin Mateos, qui a travaillé dans des institutions françaises étoilées, offre une cuisine sincère et généreuse aux assaisonnements précis.

Saperlipopette. 24, rue Mars et Roty 92800 Puteaux.