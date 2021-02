The Peninsula Paris fête le Nouvel An Lunaire à la maison

The Peninsula Paris fête le Nouvel An Lunaire.

Célébrez le nouvel an Chinois entouré de vos proches. L’entrée dans l’année du Buffle est censée apporter de nombreux changements positifs. Associée au Yin du métal, représentant le développement et l’évolution, cette année sera signe de sérénité, d’apaisement et de sagesse. Cela tombe bien, c’est tout ce que l’on espère en 2021.

A cette occasion, le restaurant de gastronomie cantonaise LiLi du palace de l’avenue Kléber propose un diner d’exception à déguster à la maison. Le chef hongkongais Dicky To a imaginé un menu spécial pour fêter le Nouvel An Lunaire, alliant les subtilités de l’art culinaire chinois cantonais au savoir-faire des grandes tables françaises. Disponible les 11, 12 et 13 février pour le diner, ce menu festif servi en cinq plats est au prix de 120 euros par personne.

Peau de tofu / en crêpes croustillantes / légumes de saison

Boeuf charolais sauté / façon Kung Pao / noix de cajou / piment oiseau

Le menu:

Entrée: Peau de tofu / en crêpes croustillantes / légumes de saison Poisson: Dos de cabillaud braisé en cocotte / pommes de terre / sauce Hoisin. Viande: Boeuf charolais sauté façon Kung Pao / noix de cajou / piment oiseau. Accompagnement: Riz sauté façon Yangzhou / crevettes / échine de porc Kintoa laquée. Dessert: Crémeux agrumes / fleur d’oranger / kumquat / pignons de pin caramélisés.

Informations complémentaires: Réservations sur https://gifts.peninsula.com/paris/menu-du-nouvel-an-chinois, par téléphone au 01 58 12 28 88 ( de 9h à 16h ) ou l’adresse mail ppr@peninsula.com. Les commandes doivent être passées au plus tard la veille au soir. Livraison les 11, 12 et 13 février 2021 de 18h à 20h, à Paris et dans 22 communes limitrophes ( livraison offerte ). Possibilité de retirer sa commande au 19 avenue Kléber, les 11, 12 et 13 février 2021, de 11h30 à 17h.