Le Taillevent, Paris, avec David Bizet, jeudi 25 avril 2019

En attendant l’article…Assiette fantastique d’élégance et de justesse avec une fine lisette à la flamme et caviar, cébettes au cresson et fontaine, le poisson à la magistrale cuisson, rosé et fondant, le caviar en chicissime compagnon, l’iode montant en puissance le temps de la dégustation, David Bizet nous prend par les sentiments et toute résistance semble inutile.

En sucré, c’est le premier jour à la carte du baba, crème citronnelle, imbibé aux agrumes, crémeux yuzu et estragon, citron caviar, sorbet aux herbes, concocté par François Josse, fraîchement arrivé du Georges V, le nouveau chef pâtissier de la maison. La agrumes en première ligne, dans un assaut des papilles d’une subtilité diabolique, voila le convive en état de grâce. Sublime!

Le chef David Bizet.

Avec Antoine Pétrus , double MOF ( sommellerie 2011 et maître d’hôtel et arts de la table en 2018), directeur général de Taillevent, c’est un trio de choc qui emmène la vénérable maison, 1 étoile au Michelin ( 3 étoiles jusqu’en 2007), vers des horizons pleins de promesses.

Restaurant Le Taillevent. 15 rue Lamennais. 75008 Paris. Tel. 01 44 95 15 01.

Texte et photos Luc Sellier