Les Saveurs de la Madeleine à Angers, avec Bertrand Subileau

Feuilleté brebis et betterave Chiogga

L’automne n’est pas encore là mais Bertrand Subileau, le cuisinier traiteur des Saveurs de la Madeleine, à Angers, nous dégaine en avant-première quelques plats de derrière les fagots comme ce craquantissime et cajoleur feuilleté brebis et betterave Chiogga. « La saison d’automne m’inspire beaucoup, je me damne à l’arrivée des champignons sylvestres, et puis les fruits comme les pommes reinettes, les figues et mon fruit préféré, la poire, et les légumes dits oubliés, héliantis, légumes racines, radis blue meat et green meat, butternuts, et que du bio. » s’enthousiasme le chef. On a compris que cette année encore, Bertrand Subileau va encore s’amuser à régaler les heureux clients de la boutique, accueillis par Brigitte Subileau. Preuve à l’appui, on peut avouer que l’on a freiné nos instincts gourmands pour ne pas faire un sort sans appel au goûteux feuilleté ni à cet impeccable et envoûtant gratin de rutabaga et vieux Cantal en duo de choc avec un fondant onglet de veau fermier. Vivement l’automne!

gratin de rutabaga et vieux Cantal, onglet de de veau fermier

Les Saveurs de la Madeleine.

1, rue Saumuroise. 49000 Angers. Tel. 02 41 66 59 86.

Texte et photos Luc Sellier