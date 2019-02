Le Salon des Vins de Loire, Angers

Au Salon des Vins de Loire, la Levée de la Loire/Salon Demeter avec 300 exposants en vins bio et biodynamie dont 40 vigneronnes et vignerons hors Loire.

Le Salon des Vins de Loire s’est clos hier soir après deux jours de manifestation. Créé en 1987, le salon a accueilli en 2019 342 viticulteurs, négociants et caves coopératives du Pays Nantais, des régions Anjou-Saumur, Touraine et Centre-Loire. Le Salon des Vins de Loire est également un des piliers d’un écosystème de salons: Levée de la Loire, salon Demeter, salon St-Jean, les Pénitentes, les Anonymes, la Dive Bouteille. En rassemblant plus de 900 exposants, ils constituent au coeur du vignoble une offre vin remarquable. Ce sont plus de 13000 visiteurs, dont 1000 internationaux environ, qui découvrent chaque année, à Angers, une véritable destination vin. Cet écosystème s’inscrit au coeur de l’événement Food’Angers – Vins de Loire et Gastronomie du 1er au 10 février 2019, qui propose au grand public comme aux professionnels des rencontres-dégustations, conférences, expositions, balades urbaines, accords mets et vins… pour faie découvrir ou redécouvrir, à tous, les vins de Loire.