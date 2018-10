La route des vins de Somontano, Espagne (1)

La route des vins de Somontano, Barbastro, Aragon, Espagne.

Jeudi 18 octobre 2018. Créée en 1984, l’appellation d’origine Somontano a comme capitale la ville de Barbastro, dans la province de Huesca. Les vignes de l’appellation s’étagent entre 350 et 1000 mètres. De grandes Bodegas comme Sommos font aussi partie du paysage, modelant le paysage d’une architecture futuriste. Ici tout a commencé en 2000 sur une terre sans vignes, avec des travaux pharaoniques. La cave ouvre en 2008. Process automatisé, véhicules récoltant le raisin dirigés par satellite, vignes donnant 4500 pieds par hectare, on est bien loin du vigneron traditionnel. 200 hectares d’un seul tenant plus 100 hectares forment le territoire de Sommos. La cave en verre et acier inoxydable a l’allure d’un vaisseau spatial tout droit arrivé d’un autre univers. Salle de projection, restaurant, winebar, salle/atelier de dégustation font partie intégrante du concept.

Pour en savoir plus www.bodegasommos.com

Photos et texte Luc Sellier