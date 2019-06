Roku Gin par Ohgushi

Tweet on Twitter

La Maison Santory crée la première collection capsule de sa marque de gin Roku en collaborant avec le l’artiste japonais Ohgushi. Ce dernier puise son inspiration dans la beauté de l’artisanat et de la nature japonaise et a bâti sa réputation mondiale grâce à sa technique très prisée de peinture à l’eau. L’édition limitée met ainsi à l’honneur l’artisanat moderne de la marque et la fleur de Sakura, icône du Japon, comme pièce centrale de sa collection.

Roku signifie le chiffre 6 en japonais, symbole d’équilibre dans la culture nipponne. Il fait référence aux six botaniques spécifiques qui donnent son caractère unique à ce craft gin et à la forme hexagonale de sa bouteille, dont chacune de ses facettes illustrent une de ces six botaniques. Fabriqué à l’atelier des liqueurs Suntory fondé en 1919, chaque botanique de Roku Gin est distillé séparément, selon ses propres règles, révélant ainsi le meilleur des arômes.

Pour cette saison printemps/été 2019, la Maison Suntory donne carte blanche à quelques bartenders de talent via des créations cocktails uniques, autour de Roku Gin, à retrouver à la carte de leurs établissements parisiens. Ran, 8 rue d’ Anjou, dans le 8e arrondissement, avec le barmen Emanuele Capone, avec le cocktail Hanami: gin Roku, sirop de rose Bacangan, thé fleurs de Sakura et tonic. Manko, 15 avenue Montaigne, également dans le 8e, avec Gauthier Zucco, avec le cocktail Cherry Flower Life: gin Roku, cordial de rhubarbe & huacatay, Sudachi, liqueur de kumquat, soda sakura.

Coffret ROku x Ohgushi. Prix de vente conseillé 33 euros. Disponible en exclusivité chez Nicolas.