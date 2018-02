Restaurant la Place de Mougins, Denis Fétisson…

Only the plate… Avis de grande fraîcheur à la Place de Mougins, chez Denis Fétisson, avec un loup de Méditerranée mariné citron sel taillé en fines tranches, navets de la Roquette sur Siagne au court bouillon fumé, confiture d’algue au citron vert. Entre le poisson superbement cuit, les géniaux navets imprégnés des effluves du fumé et la confiture d’algue déclarant sa flamme illico au citron, les sensations sont au rendez-vous. C’est dans le menu « Le Citron de Menton » et autant dire que la suite ne laisse pas indifférent…

Denis Fétisson. Restaurant La Place de Mougins. 41 place du Commandant Lamy. 06250 Mougins. Tel 04 93 90 15 78. www.laplacedemougins.com

Texte et photos Luc Sellier/Gastronomica