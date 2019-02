Restaurant Imagine, Nantes.

Filet de lieu jaune, cannelloni de blettes et menthe, fenouil émulsion kumquat et menthe





Imagine…La référence à John Lennon, grand compositeur et ex-beatle, disparu tragiquement en 1980 mais incontournable bande-son du vingtième siècle, inspire sans nul doute le lieu. A commencer par les assiettes mises en musique par la cheffe Anne-Lise Genouel jouant une partition qui fait mouche. Pour exemple le maquereau mi-cuit au chalumeau, furieusement bon, avec des langoustines poêlées bien iodées et une accorte et vibrante émulsion têtes de langoustine et curry vert se mêlant au végétal, purée de chou-fleur et sommités de chou romanesco, escorté d’un superbe chenin d’Afrique du Sud, fait un sans faute. Samy, le sommelier, disert et affable, conseille, fait goûter le vin avant de le servir, raconte chaque bouteille, connaissant ses vignerons, aux petits oignons pour les convives.

Foie gras poêlé, anguille fumée, Lapsang Souchong et betterave.

Comme un nuage de bienfaisance.

Le tempo ne faiblit pas. Un foie gras poêlé, anguille fumée, Lapasang Souchong et betterave, nous prend par les sentiments, le foie gras ultra-tendre, l’anguille envoûtante, le thé fumé Lapsang Souchong cajoleur, la betterave, crue et en achards, revigorante. A suivre un filet de lieu jaune, cannelloni de blettes et menthe, fenouil émulsion kumquat et menthe. Le poisson est admirablement cuit, peau juste grillée, à la chair généreuse, le cannelloni, la bonne idée le duo blettes et menthe, comme un nuage de bienfaisance, le fenouil en douce amertume, mini carottes en terriennes copines. Sam choisit d’escorter l’assiette avec un vin de Bourgogne, rouge, domaine du Vieux Collège 2014, en parfait complice.

Coup de grâce.

Le dessert montre et démontre toute l’étendue du talent d’Anne-Lise Genouel, qui a une formation de pâtissière. Intitulé pistache et pamplemousse, hibiscus, poivre de Timut, l’assiette fricote avec le meilleur. Dément sorbet pamplemousse/hibiscus, topissimes tuiles de meringue infusées au poivre de Timut, addictive crème de pistache montée, redoutable biscuit sponge cake pistache, les papilles disent merci. Formée au Jardin Gourmand de Nathalie Beauvais à Lorient, passée au Relais du Parc à Paris, Apicius à Paris avec Jean-Pierre Vigato, les frères Ibarboure à Bidart puis l’U.ni à Nantes, voici Anne-Lise Genouel dans ses murs, se ralliant sans esbroufe aux nouvelles tables créatives nantaises.

Pistache et pamplemousse, hibiscus, poivre de Timut.

Menu déjeuner, entrée/plat ou plat/dessert, 16 euros. Entrée/plat/dessert, 19 euros.

Le soir, menu Imagine, entrée/plat ou plat/dessert, 25 euros. Entrée/plat/dessert,30 euros. Le soir, tapas et planches de fromages et/ou charcuteries.

Imagine. 12, rue Gresset. Quartier Graslin. 44000 Nantes. Tel. 02 40 34 06 11.

Texte et photos Luc Sellier.