Restaurant les Frères Piers, Nantes.

Christophe et Stéphane Piers, ex le Gressin, se sont fait une place dans le paysage gastronomique local. Loin des effets de mode, mais dans un nouveau décor plus clair et coloré, les frères Piers proposent une cuisine plus que réjouissante. Ce n’est pas cette tartine de maquereaux marinés aux petits légumes qui dira le contraire. Il y a comme un air de fête dans l’assiette. La tartine croustillante, les maquereaux en liberté, superbes, les petits légumes, poivrons en dés, courgettes, fenouil, et la salade mesclun avec persil, menthe, herbes fraîches, pousses asiatiques, le tout tonifié par le limequat, titillent joliment les papilles.

Chemins de traverse.

Christophe Piers nous prend par les sentiments avec de formidables Saint-Jacques marinées aux saveurs exotiques, charnues à souhait, frémissantes au contact de lamelles de parmesan, adoubées par une purée de betteraves jaunes, dans un subtil équilibre. On se laisse embarquer sans rechigner par cette assiette voyageuse.

A suivre un dos de bar de ligne rôti sauce condiments et citron confit, soutenu par une fière escorte légumière, carottes, choux-fleurs, navets, radis, épinards. La sauce punchy, confit de citron avec poivron, échalotes, herbes, huile d’olive et pointe de vinaigre, joue malicieusement avec le généreux bar pas barbare à la cuisson impeccable. Le sucré n’est pas oublié. Un dément soufflé au Grand Marnier, avec son petit verre et une salade pomme/banane/agrumes/kiwi/raisin, assure un final jubilatoire.

Les Frères Piers. 40 bis, rue Fouré. 44000 Nantes. Tel. 02 40 48 26 24.

Texte et photos Luc Sellier.