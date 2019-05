Restaurant Chez Franklin, Nantes

C’est en remontant de la classieuse place Graslin par la rue Franklin que l’on tombe…chez Franklin! C’est la bonne pioche. Dans un cadre joliment moderne mais sans effets de mode, confortablement assis, c’est une convaincante cuisine de bistrot, axé sur les produits du marché, le frais en poupe, qui attend le convive. David Blin, le débonnaire chef du lieu, sort une carte qui sait parler aux papilles. Entre un os à moelle gratiné à la fleur de sel ou une poêlée de couteaux à la plancha, les entrées ont du répondant. En plats, la côte de cochon fermier Ibaiama marinée de chez Ospital, aligot de l’Aubrac, ou la souris d’agneau confite au citron et gingembre, pommes de terre grenaille, font saliver et le pavé de merlu poêlé au jus épicé à la coriandre, julienne de légumes, fait honneur à l’océan. En touche finale, on craque pour le mi-cuit chocolat maison, crémeux chocolat blanc et glace au lait. Ajouter l’accueil non feint de Nouf, Sandrine et l’équipe et une terrasse bien mise, et voila une adresse des plus recommandables…

Bistrot Chez Franklin. 10, rue Franklin. 44000 Nantes. Tel. 02 51 82 35 20. www.chezfranklin.fr

Texte et photos Luc Sellier