Le restaurant BelleRive à Angers fait peau neuve, acte 1…

Lumière pour tous au restaurant BelleRive de Laurent et Emilie Surut. Entièrement refait avec vue panoramique sur la Maine, le lieu fait la part belle aux matériaux de qualité, aux sols comme sur les murs (bois) et plafonds. A l’étage, une cuisine destinée aux cours au nom de Studio Gourmand propose de découvrir et d’apprendre recettes, astuces et techniques de cuisine, sous la houlette bienveillante du chef Laurent Surut. Voila enfin un écrin sur mesure pour déguster la cuisine affutée et lumineuse du maître de maison…

Restaurant BelleRive.

32, promenade de Reculée. 49100 Angers. Tel. 02 41 48 18 70.

www.restaurant-bellerive.com

Texte et photos Luc Sellier/ Gastronomica