Restaurant Aux Fourneaux, Nantes

David Lucas, le patron, et Gabin Monate, le chef, accueillent, au centre ville de Nantes, les amateurs d’une cuisine plaisir jouant le jeu de la convivialité. En lever de rideau, la panna cotta au citron, brocolis croquants, crakers au sésame et pavot, purée de brocolis, entre fraîcheur et acidulé, dans une association bien pensée, se laisse déguster sans peine. Place à des médaillons de porc « Duroc » label rouge (photo), escortés en tout bien tout honneur par une onctueuse et réussie purée de pommes de terre et betterave et du fenouil glacé. Le porc, la chair goûteuse et tendre, met dans le mille, couteau et fourchette s’activent avec bonheur. En dessert, un croquant financier amandes et cacahuètes, cajoleuse mousse à l’angostora, tuile chocolat blanc et pavot, met un final heureux au repas. On reviendra pour le mini rôti de veau de lait au jus de noix, croûte de noix et grué au cacao, poireaux entiers rôtis et graines torréfiées et pour le cheesecake caramel/orange et biscuit spéculoos. Aux Fourneaux, au nom évocateur, ne semble pas près de quitter la scène…

Croquant financier amandes et cacahuètes

Ce que l’on déguste: Panna cotta au citron, brocolis croquants, crackers au sésame et pavot, purée de brocolis. Oeufs à la coque et mouillettes au sarrasin, bouillon de poireaux, cives et oignons frais. Risotto aux légumes et parmesan, curry Madras et lait de coco. Mini rôti de veau au lait au jus de noix, en croûte de noix et grué au cacao, poireaux entiers rôtis et graines torréfiées. Brioche perdue en croûte d’amandes, caramel au beurre salé, glace vanille/macadamia. Crémeux au praliné, biscuit croquant à la noisette, mousse à la poire.

Menus. Formules midi, de 12,50 euros à 18,50 euros. Menu gourmandise, entrée/plat ou plat/dessert, 25 euros. Entrée/plat/dessert, 30 euros.

Aux Fourneaux. 4, rue Santeuil. 44000 Nantes. Tel. 02 51 82 59 46.

Texte et photos, Luc Sellier / Gastronomica.