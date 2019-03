La réouverture du restaurant la Palme d’Or à Cannes

Crédits photos restaurant Jérôme Kélagopian.

C’est je jeudi 7 mars, au premier étage de l’Hôtel Martinez, à Cannes, qu’a rouvert le restaurant gastronomique La Palme d’Or, deux étoiles au guide Michelin et 4 toques et 18/20 au Gault&Millau.

Désormais le seul restaurant étoilé de la Croisette, La Palme d’Or et son chef Christian Sinicropi livrent une cuisine sensible, audacieuse et inventive. L’approche novatrice du chef à travers les « Mouvements » proposés souligne sa vision artistique et poétique. Un cuisine ou ressort toute l’essence de la Méditerranée.

Les 6 Mouvements de La Palme d’Or: Le végétal, l’huître de Méditerranée généreuse et minérale, la langouste et le gamberoni, le Sud mes racines, tradition et inspiration autour du bovin, le pigeon fermier du mont-Royal.

Le Mouvement expliqué par le chef Christian Sinicropi: « Une dimension d’émotion, de partage, d’explosion mettant nos sens en alerte, faisant ressortir notre instinct primaire du goût. Un expérience que je vous propose de découvrir ensemble autour de cette table. Axé sur le produit choisi: décliné en trois services sur une chronologie. Premier service: un pastel gustatif avec un jeu de textures. Deuxième service: la créativité est animée par le produit et son écosystème. Troisième service: Le terroir, un diamant brut cuisiné sans compromis. »

La langoustine et gamberoni. Crédit photo Pascal Lattes pour Thuries Magazine.

Le Mouvement autour du boeuf – boeuf en saucisse. Crédit photo Jérôme Kélagopian.

Restaurant La Palme d’Or. Hôtel le Martinez. La Croisette. Cannes.

Ouvert au dîner du mardi au samedi, déjeuner uniquement le samedi.