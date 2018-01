Pizza aux truffes, restaurant pizzéria Mozzarella, Le Rouret Alpes-Maritimes

Commençons la semaine avec une réjouissante pizza aux truffes avec Babar, le patron de Mozzarella, restaurant pizzéria au Rouret, à quelques kilomètres de Grasse, dans les Alpes-Maritimes. Vendredi dernier 26 janvier. Daniel Ettlinger, le chef du Clos Saint-Pierre au Rouret (1* au Michelin), ami de Babar et de Marie-Ange, son épouse, arrive lesté d’un précieux chargement du jour-même, des truffes de la région, plantureuses et odorantes, histoire de concocter quelques démentes pizzas destinées à faire frissonner de plaisir quelques papilles privilégiées. Fromage blanc, lardons et oignons font une haie d’honneur à la tuber melanosporum, impériale et parfumée. Partage et convivialité on encore donné plus de goût aux savoureuses pizzas signées Babar et Marie-Ange (Babar fait la pâte, Marie-Ange la garnit, Babar la cuit). Bonne semaine…

Babar et Daniel Ettlinger

Mozzarella Restaurant Pizzéria 2 route de Nice (à coté du supermarché Casino) 06650 Le Rouret Tel. 04 93 70 80 83

Texte et photos Luc Sellier/Gastronomica