C’est l’édito de Gastronomica no 42 qui sort vendredi prochain.

Pas essentiels? Stupéfaction, l’édito pourrait ressembler comme une goutte d’eau à l’édito du no 41 de Gastronomica sorti en début d’été, juste après le premier confinement, sauf qu’à cette date de fin novembre les chefs et leurs équipes sont en plein dedans. Les restaurants ont pourtant été de bons élèves, appliquant à la lettre les contraintes sanitaires recommandées. Alors boucs émissaires? Oui. Il vaut mieux s’entasser dans les grandes surfaces de bricolage ou aller acheter un essentiel ordinateur dans un essentiel magasin. On croit rêver! Pas essentiels les restaurants, pas essentiels les plaisirs partagés, pas essentielles les assiettes en doux délires réconfortants? Non mais…

Bonus. Le premier ministre Castex veut faire de l’année 2021 l’année de la gastronomie. Pincez-moi je rêve! L’incompétence et l’indécence n’ont pas de limites…