Only the plate no 16… Le lapin de Christophe Moret, l’Abeille au Shangri-La, Paris

mardi 7 mai 2019. L’Abeille, 2 macarons Michelin, Shangri-La, Paris. Le chef Christophe Moret met le convive en orbite gourmande avec le dantesque lapin de clapier en trois cuissons, gnocchi fumés, blettes et morilles, sauce saupiquet. L’épaule confite glacée, divinement fondante, en deuxième cuisson le râble juste rôti, lardé de …lard de colonnata et en troisième cuisson, enroulé dans une feuille de blette, comme une saucisse, cuisse de lapin, foie, coeur et rognon, lard de colonnata, parmesan, marjolaine, le tout conjuguant la prouesse technique avec la force de l’émotion. Car pas de doute on frissonne de plaisir à chaque coup de fourchette. Morilles séductrices, blettes cajoleuses et gnocchi moelleux font d’admirables complices. Souvent oublié et négligé, le lapin, sous la patte inspirée de Christophe Moret, retrouve le devant de la scène.

Restaurant L’Abeille. Le Shangri-La. 10, avenue d’Iéna. 75116 Paris. Tel. 01 53 67 19 90.

Texte et photo Luc Sellier.