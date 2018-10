A Gastronomica, on parle de vrais chefs et de bonnes tables, d’artisans et de beaux produits, en évitant les « trucs » industriels, c’est notre parti-pris mais sans ostentation aucune. On n’en parle pas c’est tout et on ne prend pas partie dans les polémiques. Mais là, quand même, aller sur l’excellent blog de Vincent Pousson ideesliquidesetsolides.blogspot.com lire l’article du 30 septembre sur sur une militante antispéciste extrémiste au discours délirant comparant l’élevage animal aux déportations. Il parle aussi des médias poubelles prêts à tout pour faire du buzz. On est d’accord! Omnivores nous sommes!