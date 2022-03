Obbo, Nantes

Antoine Gaudin et Guillaume Claireau

Dans une dynamique ludique et positive, la scène gastronomique nantaise continue sa mue gourmande. Depuis fin novembre 2021, Antoine Gaudin, pâtissier de son état, et Guillaume Claireau, sommelier, tous les deux ex-pickles, ont mis leurs talents en commun pour créer Obbo, alliant desserts de haute volée et cave fournie et bien choisie. L’alliance dessert et vin sert de fil conducteur au lieu. Comme cette île flottante végétale, crème anglaise avec infusion aux plantes (estragon, cerfeuil, persil), glace tagète, en doux délire crémeux et enveloppant, en duo percutant et chahuteur, avec une liqueur de verveine du Velay.

Ile flottante végétale

Lancinante acidité. Citons pomme et cardamome, avec son sablé au beurre, la pomme en lancinante acidité, la cardamome en mousse soyeuse, mariée à un fameux Pommeau de Bretagne de la distillerie du Gorvello (Morbihan) ou encore, toujours dans l’excellence, figues rôties à la verveine (du Jardin de Pauline à Coëx en Vendée) et miel du Rucher, acoquiné avec un tonique et effervescent hydromel Bulles de Ruche à la lavande.

Pomme et cardamome

Figues rôties à la verveine…

Obbonomique. Comme dans un restaurant classique, deux menus, Obbo et Obbonomique, jouent les accords desserts et vins. La cave est made in France, entre vins, alcools et bières. Obbo est ouvert du mardi au jeudi de 10h à 20h, le vendredi et le samedi jusqu’à 22h, le dimanche c’est brunch avec un dernier service à 13h30, la cave fermant ce jour-là à 15h. Les autres jours on peut prendre l’apéro à partir de 17h avec du salé comme des madeleines au curry ou un chou salé courge/miso.

Pour l’histoire, Antoine Gaudin a travaillé neuf ans à la Marine d’Alexandre Couillon, le deux étoiles de Noirmoutier, et Guillaume Claireau, époque Pickles, a eu le trophée Gault&Millau « Sommelier Grand Ouest 2020 ».

Obbo. 10 allée des Tanneurs / Cours des 50 otages. 44000 Nantes. Tel. 02 55 10 39 23.

Texte et photos Luc Sellier.