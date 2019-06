Nouveau Café Pierre Hermé au coeur de Saint-Germain-des-Prés, Paris

Dès le 15 juin, le quartier de l’Odéon accueillera un second Café Pierre Hermé au numéro 126 du boulevard Saint-Germain, non loin de la boutique historique de la Maison. Ce deuxième espace de 90 m2 sera plus vaste et d’autant plus riche en gourmandises. Désigné par Santillane de Chanaleilles, cette nouvelle adresse à l’atmosphère et colorée rappelle sans nul doute les macarons et les pâtisseries de la Maison. Une cinquantaine de places assises permettront de s’accorder une pause bienvenue et savoureuse.

Café Pierre Hermé 126 boulevard Saint-Germain à Paris le 23 mai 2019.

Entre les mains de Pierre Hermé, le café n’est plus ce « petit noir » corsé, avalé en deux gorgées sur le coin d’un zinc, mais devient une boisson interprétée de mille façons affirmant tantôt son caractère, son identité, sa force ou sa douceur. Afin de le transformer en précieux breuvage, il sélectionne des cafés d’exception aux cotés d’Hippolyte Courty, fondateur de l’Arbre à Café. Qu’ils soient interprétés en Espresso, Cappucino glacé, Café Latte Macchiato, ou encore en café Mocha Pierre Hermé, les associations de saveurs, d’arômes et de senteurs prendront alors tout leur sens.

Pour le découvrir, rendez-vous au nouveau Café Pierre Hermé, ouvert tous les jours, de 9h à 20h.