Le Monumental Palace, Porto, nouvelle adresse 5 étoiles

Le Monumental Palace vient d’ouvrir ses portes dans l’ambiance branchée et dynamique d’Aliados, quartier historique de Porto. Cette nouvelle adresse cinq étoiles est la première de la collection Maison Albar Hotels à s’installer en Europe. L’hôtel se dresse dans un bâtiment mythique de Porto: construit en 1923, il abritait une pension. Dans les années 30-40, dans une ville alors très bourgeoise et industrielle, elle évolue en devenant le café Monumental, le café le plus renommé de la ville, où toute la haute société portuane s’y retrouvait autour d’orchestres. Aujourd’hui le décor de l’hôtel swingue entre Art Nouveau et Art Déco et ose le grandiose: colonnes, marbres, miroirs, suggérant l’atmosphère d’un lieu qui aurait traversé les époques jusqu’à aujourd’hui.

Coté restauration, c’est le chef français étoilé Julien Montbabut (7 ans l’étoile à « l’Hôtel » Paris 6e) et sa brigade de vingt personnes qui s’occupent de l’intégralité de la gastronomie proposée par l’hôtel. Trois lieux régalent les convives et les portuans: la brasserie Monumental, le restaurant gastronomique le Monument et le Bar Américain. En effet, au Portugal, ce n’est pas encore courant que les hôtels ouvrent leurs restaurants aux personnes extérieures.

Le Monumental Palace.

Avenida dos Aliados 151. 4000-067 Porto

.www.maison-albar-hotels-porto-monumental.com