Le Mirazur et Mauro Colagreco, nouvelle saison.

La nouvelle saison 2019 au Mirazur, à Menton, a commencé le mercredi 6 mars. Mauro et Julia Colagreco, ainsi que toute la grande famille Mirazur, ont travaillé cet hiver pour préparer un tout nouveau départ pour le restaurant phare de la cuisine d’inspiration locale et méditerranéenne, situé à Menton, aux portes de l’Italie. Un tout nouveau départ pour inaugurer cette année 2019 qui a commencé avec l’obtention de la troisième étoile au guide Michelin, le 21 janvier dernier. Une salle renouvelée, une ambiance encore plus épurée, où les convives sont invités à déguster les produits d’un terroir unique, sans frontières, riche de saveurs et d’histoire(s).

Mauro Colagreco invite implicitement ses clients à se laisser surprendre, comme il le fait chaque jour. C’est la terre nourricière qui offre ses fruits aux cuisines du Mirazur, transcendés par le chef et son équipe.

Mauro Colagreco propose deux nouveaux menus pour cette nouvelle saison 2019.

« Eveil des sens », rencontre culinaire au rythme des saisons, 160 euros. (du jeudi au samedi uniquement au déjeuner hors jours fériés, menus spéciaux et les mois de juin, juillet et août)

« Univers Mirazur », 260 euros, « le partage d’un voyage sensoriel et sans frontière à travers nos créations signatures, inspiré par nos racines culinaires ». (valide toute la semaine et le week-end à la fois pour le dîner et le déjeuner)

Radis, balsamic blanc, oeuf de truite. Crédit photo Lopez de Zuburia.

Porcelet cinta senese, mole, sauce à la fleur de capucine. Crédit photo Lopez de Zuburia.

Betterave, sauce caviar osciètre. Crédit photo Lopez de Zuburia.

Mauro Colagreco dans le jardin du Mirazur.