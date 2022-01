Menu tout chocolat au Relais à Angers avec Food’Angers

Dans le cadre du 5e Festival Food’Angers, le restaurant le Relais à Angers propose le jeudi 3 février un « menu tout chocolat« . Se mariant avec de nombreux éléments, le chocolat sera l’hôte de marque de ce diner original. Tout au long du repas, on utilisera le cacao sous différentes formes: en gruau, en poudre, noir et amer, au lait et plus doux…En partenariat avec Valrhona, une référence dans l’excellence du chocolat, la soirée vous fera découvrir des sensations inattendues et subtiles.

Menu 5 plats, apéritif et boissons incluses, 75 euros par convive. Apéritif à 19h30, début du service à 20 heures.

Réservation impérative au Relais, au 02 41 88 42 51 ou sur www.lerelais-angers.fr, bouton je réserve.