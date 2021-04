Mas de Torrent et Spa, une certaine idée de l’après…

Lieu de villégiature emblématique de la Costa Brava pendant plus de 30 ans, le Mas de Torrent a ré-ouvert ses portes le 11 mars dernier en tant que membre de la collection d’hôtels de luxe Único Hotels.

Situé dans une ferme catalane du XVIIIe siècle élégamment restaurée, le domaine respire le calme, le raffinement et l’exclusivité. Après une remise au goût du jour minutieuse de sa décoration et de ses installations, la propriété se dévoile aujourd’hui sous un tout nouveau jour pour plaire aux voyageurs les plus exigeants.

Séjourner au Mas de Torrent, c’est profiter d’un point de vue exceptionnel sur l’arrière-pays de la Costa Brava, véritable cadre de rêve où des galeries d’art de réputation mondiale occupent des places médiévales, où certaines des criques les plus secrètes de la Méditerranée sont accessibles en voiture et où la nourriture et le vin sont parmi les plus appréciés d’Espagne. Et tout cela à une petite centaine de kilomètres de Barcelone.

Sous le label Relais & Châteaux, le Mas de Torrent offre désormais de nouveaux espaces communs et de charmants espaces dédiés aux réunions, événements ou activités qui auront lieu tout au long de l’année : tournois de golf, cyclisme, ateliers d’antiquités, master class de cocktails, dégustations de vin, programmes de bien-être et retraites de yoga.

Le MasSpa – un espace de 600 m2 dédié au bien-être avec une zone aquatique, des salles de soins et une piscine intérieure – est une grande nouveauté qui promet un séjour d’autant plus mémorable.

Dirigé par le chef étoilé catalan de renom, Ramón Freixa, la cuisine du Mas de Torrent célèbre les produits exceptionnels de la région, alliant tradition et modernité dans des menus aussi créatifs qu’authentiques. Pour profiter au maximum du climat méditerranéen, les repas sont pris à l’extérieur en été, tandis que le petit-déjeuner est servi autour de la piscine. Le restaurant se prolonge dans le jardin pour permettre aux clients de profiter d’un dîner inoubliable sous les étoiles.

Pour ceux en quête de repas sains, sans concession sur le plaisir, l’hôtel propose un nouveau concept innovant, le Gastrodiet®, un forfait complet, comprenant déjeuner et dîner, pour un total de 1500 calories ou moins par jour et proposant des plats non moins imaginatifs et savoureux. Bien manger peut s’avérer être une expérience stimulante, et c’est là tout le luxe.

Ce Relais & Châteaux niché au milieu d’un écrin Méditerranéen allie cuisine moderne et racines légendaires.

La cave. Plus de 700 références du monde entier, ainsi qu’une sélection de vins de petits producteurs de la région de l’Empordà et un espace dédié aux séances de dégustation animées par notre sommelier expert.

Mixologie.

Manel Vehí est l’un des mixologistes les plus célèbres d’Espagne et il met son expertise au service du Mas de Torrent avec une carte des cocktails mêlant à la perfection classiques et créations innovantes.