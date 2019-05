Marché pop à Paris

C’est bientôt l’ouverture du Marché Pop, le nouveau spot omnivore de 5000 m2 de cet été.

L’agence événementielle Surprize (Concrete, Weather Festival, la Friche Rechard Lenoir, Reinventer Paris…) et la maison d’artistes et contenus culturels Allo Floride (Ground Control, Dock B…) créent un nouveau lieu éphémère à partir du 6 juin jusqu’au 15 octobre dans le 12e arrondissement de Paris: le Marché Pop, sous l’égide du chef exécutif Nino La Spina, du restaurant Grand Coeur, également passé par le Mirazur de Mauro Colagreco à Menton (3 ***).

Ce nouvel espace de partage situé sur ancien site de la RATP dédié au sport est constitué de plus de 5000 m2 et a pour leitmotiv le bien-manger et le bien-être. Marché Pop pour Passager Omnivore Populaire. Avec plus de 300 places pour chiller, un espace couvert de 400 m2 et plus de 500 couverts, chacun pourra y improviser un déjeuner, un pique-nique ou un dîner.

9 comptoirs seront disponibles en permanence sur le marché parmi lesquels un boucher charcutier, un poissonnier (fruits de mer), un boulanger pâtissier, un primeur, un épicier, une plancha méditerranéenne, une pizzeria au feu de bois… 3 bars dont une cave à déguster… Un stand tournant accueillera artisans créateurs, fleuriste… Jameson BBQ, un espace de 500 m2 sera aux couleurs de l’Irlande, dédié aux amateurs de viande et de Jameson Irish Whiskey.

Plusieurs options pour Bien Manger: A emporter, faites votre marché et rentrez chez vous pour déguster les produits achetés. Pique-nique et grignotage, faites votre marché et installez-vous pour dégustez vos produits entre amis, en famille, entre collègues…Du produit à l’assiette, après avoir sélectionné vos produits chez le producteur, vous pourrez demander au chef de les préparer via la rôtissoire, le barbecue ou tout autre mode de cuisson. Animations culinaires, culturelles et sportives seront aussi de la partie.

Du 6 juin au 15 octobre. Du jeudi au dimanche soir de 12h à 23h. 77 avenue du docteur Arnold Netter. 75012 Paris. Métro Nation, Porte de Vincennes, Picpus.