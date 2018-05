Magnum fait son show à Cannes avec Bella Hadid et Alexander Wang, jeudi 10 mai

Jeudi 10 mai, depuis la plage Magnum Cannes, le top model Bella Hadid et le designer Alexander Wang invitent » à prendre le plaisir au sérieux ».

La marque présente la création d’un sac réfrigérant Magnum x Alexander Wang, fait main et en édition limitée, habillé de cuir. Réinterprétant l’esthétique de Magnum et celle d’Alexander Wang, le sac réfrigérant qu’ils ont cocréé est un objet de luxe, conjuguant gourmandise et élégance grâce au regard peu conventionnel que le célèbre désigner porte sur l’univers de la mode. Le top model, égérie de la marque Magnum, et le designer se sont rendus au Dipping Bar de la plage Magnum Cannes, où ils ont imaginé des déclinaisons entièrement personnalisés des célèbres glaces. Alexander Wang a créé son propre Magnum en parsemant une crème glacée de la texture soyeuse de cristaux de sucre noir, de charbon légèrement amer, de graines de sésame noir croquant, et de délicates perles de sucre noir. Pour la note finale, ce bâtonnet a été estampillé de ses initiales: AW.

Pour sa part, Bella Hadid a accessoirisé son Magnum noir en le saupoudrant de sucre pétillant et d’éclats de chocolat, le tout couleur or, un look complété par un délicieux blason chocolaté en forme de « B ». Soit la quintessence de la nouvelle campagne qui invite « à prendre le plaisir au sérieux« .

www.magnumicecream.com

Pour le sac, www.alexanderwang.com