L’Ultime crée le dessert la Parenthèse, avec Claire Heitzler et Nicolas Bernardé.

Un an après le lancement du « Meilleur Gâteau du Monde », l’Ultime se lance un nouveau défi en réunissant pour la première fois deux pâtissiers d’exception, Claire Heitzler et Nicolas Bernardé, pour créer la Parenthèse, un dessert « fédérateur ».

Jennifer Cohen-Solal, présidente et fondatrice de l’Ultime, précise: » nous avons voulu offrir aux français une Parenthèse gourmande afin de s’évader le temps d’un dessert. Fidèles à nos valeurs, nous avons interrogé la communauté sur le gâteau dont ils rêvaient. Nous avons ensuite travaillé avec les chefs Claire Heitzler et Nicolas Bernardé sur la création de cette nouvelle recette afin de répondre en tous points à leurs attentes et proposer un dessert frais, légèrement acidulé avec un jeu de textures et un équilibre unique ».

Pour réussir à s’imposer sur la scène de la pâtisserie française, la jeune star-up a fait le pari de proposer la première expérience 100% digitale: les client commandent sur le site internet www/lultime.fr pour une livraison 7j/7 en 2 heures dans toute l’Ile de France ou un retrait en click&collect.

Légèreté et fraicheur caractérisent ce dessert composé d’une dacquoise croustillante à la noisette du Piémont surmontée d’une marmelade au yuzu frais cueilli en France, d’un crémeux à la vanille bio de Madagascar et d’une mousse aérienne au citron frais et bio, le tout enfermé dans une fine coque de chocolat blanc au design percutant. Ce dessert magistral au sourcing responsable est exclusivement vendu en ligne au prix de 45 euros le 6 parts.

Claire Heitzler a été chef pâtissier dans de grands restaurants: Alain Ducasse Tokyo, le Ritz Paris, Lasserre à Paris, l’Orangerie à Londres…En 2016, elle a été directrice de la création de la Maison Ladurée. Elle a aujourd’hui sa propre société. Multi-récompensée, elle a, entre autres, été chef pâtissier de l’année 2013 par le Gault & Millau, chef pâtissier de l’année 2018 par le festival Omnivore… Nicolas Bernardé est MOF ( Meilleur Ouvrier de France ) pâtissier depuis 2004, titre obtenu alors qu’il était chef responsable de l’enseignement de la pâtisserie à l’école internationale le Cordon Bleu. En 2011, il a monté, avec sa femme, une boutique et une école de pâtisserie à La Garenne Colombes. Il est membre du Club des Sucrés, de l’association des Relais Desserts…