Lucie Jaulin, restaurant les Chants d’Avril à Nantes, médaille d’or en sommellerie.

Lucie Jaulin, 22 ans, a remporté la médaille d’or de la Meilleure Apprentie de France (MAF) en sommellerie lors de la finale qui s’est déroulée le 21 janvier 2021 au centre de formation Henriman à Nantes, seule finaliste à obtenir la note de 18/20, et ce pratiquement à domicile. C’est au restaurant les Chants d’Avril, table émérite du quartier de la rue Fouré à Nantes, entre la cuisine stimulante et inventive de Christophe François et l’accueil non feint de Véronique François, que Lucie Jaulin fait son apprentissage. Dans une maison qui a toujours mis la dive bouteille à l’honneur, nul doute que la jeune sommelière y trouve son bonheur.

Les Chants d’Avril. 2 rue Laennec 44000 Nantes. Tel 02 40 89 44 76.