L’Uchronie, Simon Gourdon, Nantes

L’Uchronie, à Saint-Sébastien sur Loire, s’inscrit dans ces tables où s’expriment une cuisine pas timorée et diablement expressive. A l’écart du centre ville de Nantes et de ses tendances modeuses, Simon Gourdon, seul en cuisine, épaulé en salle par Jérôme Bonneau, trace sa route, entre assiettes captivantes et pas chiches, dans une cuisine plaisir, pour la plus grande joie de ses déjà nombreux aficionados. L’article bientôt sur www.gastronomica.fr et sur le Gastronomica magazine no 47. L’Uchronie. 32 rue du Général de Gaulle. 44320 Saint-Sébastien sur Loire.

Texte et photos Luc Sellier/Gastronomica