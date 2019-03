L’oeuf caché révélé de la Manufacture Cluizel

A l’occasion des fêtes de Pâques, le chocolatier normand a réalisé une véritable pièce créative à l’image de son savoir-faire. Sur son socle en praliné trône une arche chocolatée dont les colonnes sont fabriquées à partir de chocolat noir 72%, lait 45% et Ivoire. A travers le concept d’anamorphose, cette oeuvre interactive a pour but de créer un moment de partage avec le spectateur. Celui-ci devra découvrir l’angle de vue parfait qui lui permettra de redonner vie à l’oeuf. 160 g / 25 euros.

Lapin Malin: tout en rondeur pour le corps, un sourire malicieux qui se prolonge jusqu’aux yeux, un vrai délice pour les papilles. Moulé dans du chocolat au lait 39% de cacao et exposé dans un élégant coffret printanier et coloré, le Lapin Malin enchantera les plus petits comme les plus grands par son goût cacaoté et sa légèreté. 45gr / 8,80 euros.