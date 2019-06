Lionel Levy et Marco Casolla mettent la pizza en vedette

Le chef pizzaiolo Marco Casolla et son équipe





Le mercredi c’est pizza! Dès le 3 juillet, le chef étoilé de l’Intercontinental Marseille – Hôtel Dieu Lionel Levy et le pizzaiolo Marco Casolla de la Fabbrica di Marco de Toulon proposeront un rendez-vous hebdomadaire commun sur la superbe terrasse du 5 étoiles autour de l’authentique pizza napolitaine. A la carte de cette Fabbrica di Capian: les traditionnelles pizza margerita et pancetta mais aussi une pizza signature aux saveurs iodées de salicorne, anchois et sardines, et même une pizza sucrée au citron.

Le fait que Marseille soit le théâtre de cette toute première collaboration française entre un chef étoilé et le chef d’une pizzeria ne tient pas du hasard: cette ville fut en effet la tête de pont de cette icône de la gastronomie italienne dans l’hexagone à la fin du 19e siècle. D’abord consommée dans les gargotes du Vieux-Port par les immigrés transalpins, elle envahit le reste de la cité phocéenne dans les années 1930 pour gagner ensuite les tables du pays tout entier.

Outre un hommage à l’intime relation entre la pizza et la cité phocéenne, cette collaboration inédite est l’occasion pour les deux chefs de donner ses lettres de noblesse à un produit populaire, symbole d’une convivialité toute marseillaise et méditerranéenne.

La Fabbrica di Capian.

Mercredis 3, 10, 17, 24 et 31 juillet de 19h à 23h sur la terrasse du bar Le Capian de l’Intercontinental Marseille – Hôtel Dieu, en présence des chefs Marco Casolla et Lionel Levy. Informations/ capian.marseille@ihg.com Tel 04 13 42 42 34.