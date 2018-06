L’Huilerie Saint-Michel de Menton à Paris

Mauro Colagreco, chef du Mirazur à Menton.

Après la boutique de Menton située 5 rue Bréa, c’est à Paris que que l’Huilerie Saint-Michel s’est implantée au printemps. L’huilerie originaire de Menton arrive dans la capitale et plus particulièrement dans le quartier tendance du Marais, au 45 rue du Temple. Cette boutique tenue par Thomas Ardiet permet aux parisiens de se procurer un petit bout de soleil en bouteille, mais également des spécialités régionales telles que de la confiture ou du limoncello.

C’est Karim Djekhar qui, après 20 années de collaboration, est à présent propriétaire avec ses frères de l’Huilerie Saint-Michel, institution de la vieille ville de Menton depuis 1896. Ses créations ont su séduire les grands chefs de la Côte d’Azur comme Patrick Raingeard, Marcel Ravin ou Philippe Joannès. Argentin d’origine italienne, Mauro Colagreco est le chef deux étoiles du restaurant le Mirazur à Menton. En 2018, il obtient la 3e place du World’50 Best Restaurants. Avec l’Huilerie Saint-Michel, il contribue à la création de l’Huile d’Olive au citron de Menton. Aujourd’hui l’huilerie Saint-Michel propose toute une gamme de produits utilisés et appréciés au quotidien tels que l’huile d’olive au citron de Menton et gingembre, l’huile d’olive au citron de Menton et poivre de Sichuan, l’huile d’olive aux baies roses.

Boutiques:

45,rue du Temple. 75004 Paris. Tel. 01 56 58 05 59

5, rue de Bréa. 06500 Menton. Tel. 04 93 35 71 04